Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali: c'è Kean con Vlahovic. In porta tra i granata Fiorillo

Da un lato la Juventus, alla ricerca dei punti che mancano per blindare il ritorno in Champions League, Dall'altro la Salernitana, fanalino di coda, già retrocessa, ma con un ultimo obiettivo: fare tre punti per evitare il record negativo di punti in Serie A. Sono state appena diramate le formazioni ufficiali della partita, in programma oggi alle 18 allo Stadium.

In casa Juventus il dubbio era legato all'attacco: c'è Kean e non Chieesa accanto a Vlahovic. In difesa Rugani scelta obbligata con Gatti e Bremer, vista l'emergenza. Nella Salernitana invece c'è ancora il terzo portiere Fiorillo. Davanti nel 3-4-2-1 di Colantuono spazio a Tchaouna e Vignato alle spalle di Ikwuemesi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic.; Vlahovic, Kean.

Allenatore: Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio (C), Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi.

Allenatore: Colantuono