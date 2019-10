Fonte: Dal nostro inviato a Bologna, Giacomo Iacobellis

L'esperto portiere Albano Bizzarri, che in carriera ha vestito anche le maglie di Catania, Udinese, Chievo e Lazio, è stato intercettato dai microfoni di TMW dopo la partita fra le leggende del Bologna e quelle del Real Madrid per la festa per i 110 anni del Bologna: "È stata una bella partita, con tanti compagni che non vedevo da anni. Una serata straordinaria, una bellissima festa per il Bologna, una piazza bellissima. Sono contento di aver partecipato. Il mio ricordo di Madrid? Ero giovane, ho imparato da grandi campioni: è stata un'esperienza straordinaria, anche se non ho giocato molto. Juan Musso? È un giovane dal futuro assicurato, ha un gran fisico. Sicuramente potrà entrare in pianta stabile in nazionale: deve pensare a fare bene con l'Udinese, poi sicuramente arriverà la Nazionale. Il ritiro? Di definitivo non c'è niente nella vita, ancora non è arrivata l'offerta giusta (il portiere è attualmente svincolato, ndr) ma mai dire mai"