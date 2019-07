ESCLUSIVA TMW - Bolchi: "Inter, Cavani è meglio di Lukaku. Difesa top"

© foto di Federico De Luca

Bruno Bolchi storico capitano dell'Inter non ha dubbi: "Cavani sarebbe un gran colpo". L'ex napoletano potrebbe diventare la vera alternativa a Lukaku che adesso pare più lontano. "L'uruguaiano - dice Bolchi a TMW - è un ottimo calciatore, è un po' avanti con l'età ma da quel che si è visto è integro e a mio giudizio è meglio di Lukaku. Bisogna vedere qual è la sua autonomia fisica considerato che fa un gioco dispendioso, si muove e corre molto. Ma ripeto, sarebbe un grande acquisto".

Dzeko invece come lo giudica?

"Buon giocatore, anche lui un po' avanti con l'età. A questo punto comunque il primo che arriva ben venga. L'inizio del campionato si avvicina e l'Inter là davanti è scoperta. Non può più aspettare".

Finora come le è sembrata l'Inter?

"Per esperienza dico che giudicare adesso le squadre è impossibile, soprattutto con i ritiri di adesso. Prima si facevano la preparazione e poi le partite impegnative, oggi si fa il contrario. Per quel che posso dire in difesa l'Inter è una delle più forti al mondo a partire dal portiere. Far gol ai nerazzurri sarà dura per tutti. Il centrocampo è valido, sono arrivati due giovani di sicuro avvenire. Ma ora servono i gol".