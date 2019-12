ESCLUSIVA TMW - Bombardini: "Gara aperta al Franchi. Milan? Ora più compatto"

Ha vestito tante maglie nel corso della sua carriera Davide Bombardini. All'inizio degli anni Duemila ha indossato anche la casacca della Roma, dove è stato tra gli altri compagno di squadra di Vincenzo Montella. E allora nella chiacchierata per TMW si parte proprio dall'analisi del match di stasera tra la Fiorentina e i giallorossi. "E' una gara aperta, tra due squadre che giocano e non si tirano indietro. Montella adesso è sulla graticola, sta rischiando e una vittoria sarebbe l'ideale. Credo che la Roma abbia a disposizione due risultati su tre, anche un pareggio fuori casa potrebbe andar bene. Però al tempo stesso potrebbe approfittare di questa situazione contro una Fiorentina che si gioca tutto e sarà un po' più tesa. E' chiaro che i viola avranno più necessità di far punti, anche perchè un pareggio nelle ultime cinque gare è troppo poco".

Lei che è stato compagno di squadra di Montella, come lo giudica?

"Credo abbia buone idee, certo i risultati ultimamente non sono stati dalla sua parte. Il ricordo migliore di Montella come tecnico resta quella della sua prima Fiorentina. E' evidente comunque che per portare a casa i risultati servono tanti aspetti e tanti particolari".

Dove si deciderà la partita di stasera?

"La Roma davanti è meglio assortita rispetto ai viola. La Fiorentina peraltro deve rinunciare a Ribery e Chiesa. I giallorossi hanno più qualità e scelta, possiedono più frecce al loro arco. Boateng ad esempio gioca davanti ma non è un attaccante".

Da ex atalantino che pensa invece della squadra di Gasperini che domenica se la vedrà col Milan?

"Ultimamente il Milan ha ritrovato più spirito, morale e compattezza. E' un Milan diverso rispetto ad un mese e mezzo fa ma l'Atalanta resta una squadra che può far male a chiunque. Col Bologna ha creato tante occasioni ma ha avuto il demerito di metterla dentro. Anche in questo caso vedo una partita molto aperta".