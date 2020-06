esclusiva Bonetti: "Balo? Situazione paradossale. Mai gli avrei chiuso il cancello in faccia"

Grande attesa per Juve-Milan, semifinale di Coppa Italia che segna il ritorno alle partite dopo oltre tre mesi di stop. "Mi aspetto una bella gara anche se difficilmente potranno esserci grandi ritmi", dice a Tuttomercatoweb.com Dario Bonetti che ha vestito le maglie di entrambe le squadre. "Sarà un calcio diverso, a porte chiuse. Conterà la condizione fisica anche se chiaramente la Juve ha valori estremamente diversi rispetto ai rossoneri. Ma è una partita difficile da inquadrare".

Milan senza Ibra e con problemi societari...

"Sì, sicuramente quando non c'è chiarezza nel club e ci sono continui cambi di ruoli la squadra può risentire anche se superficialmente non sembra. Sono cose che disturbano".

Che pensa, da bresciano della vicenda Balotelli?

"E' paradossale quel che sta succedendo. E' una gestione non usuale nel mondo del calcio. Il giocatore avrà avuto atteggiamenti sbagliati ma dispiace che venga trattato così. A gennaio c'era il mercato e poteva essere ceduto oppure si poteva aspettare la fine della stagione. Anche queste sono cose che non fanno bene alla squadra. Bisogna pensare anche che siamo di fronte ad un ragazzo che si vede chiudere in faccia un cancello, una cosa che io non farei mai. La questione del certificato era da gestire meglio ma non sappiamo cosa c'è dietro a questa vicenda perchè nessuno parla. In una situazione così difficile ogni giocatore poteva essere importante per chiudere dignitosamente un campionato per ora fallimentare".