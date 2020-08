esclusiva Boninsegna: "Conte, persa occasione per tacere. Pare che le colpe non siano mai sue"

Roberto Boninsegna, grande ex attaccante interista, è molto chiaro sulla polemica tra Conte e la società nerazzurra: "Per me ha perso un'occasione per star zitto - dice a TMW - ha l'abitudine di dare le colpe ad altri e lui non se le avoca a sè neanche una volta".

Che reazioni si aspetta adesso dalla società?

"Lì comanda lui, Ausilio e Zanetti forse hanno perso un po' di valore dopo quel che è accaduto con Zaniolo, con la regia di Spalletti. C'è caos, Zanetti è il vicepresidente ma mi pare che conti poco. Speravo in Marotta: vediamo ora la sua reazione. Alla Juve certe dichiarazioni sono costate l'esonero a Conte. L'Inter è una società giovane, vedremo cosa vorrà fare e se avrà voglia di tenere Conte. Sarà anche bravo e lo è ma le colpe non sono tutte degli altri".

Allegri eventuale tecnico dell'Inter come lo vedrebbe?

"Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Viene stessa società... Allegri comunque è più equilibrato, ci può stare. Però in ogni caso queste esternazioni di Conte confermano il vuoto di potere della società. Non ha ragione, però c'è un vuoto di società".