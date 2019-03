ESCLUSIVA TMW - Bortolazzi: "Panchina della Fiorentina tra le più ambite"

Fonte: dagli inviati Andrea Piras e Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Ospite dei microfoni di TMW a margine della partita delle Genoa Legends e le leggende della serie A, Mario Bortolazzi parla così del suo ritorno a Genova: "E' sempre un piacere ritornare a Genova, specie coi compagni di una volta. Abbiamo vissuto momenti belli e quando ci si vede si è sempre felici. Il Genoa attuale? Da quando è arrivato Prandelli c'è più continuità e gioco, raccogliendo anche i punti che permettono la disputa di un finale di stagione più tranquillo. Sanabria? Mi sembra un buon giocatore, ha solo bisogno di tempo per assimilare le idee del mister".

E il Milan, reduce dal derby perso?

"Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, purtroppo ha perso il derby ma ha tutte le carte in regola per ripartire subito. Il derby perso lascia un po' di strascichi ma ci sono stati 15 giorni di tempo per ripartire per lo sprint finale".

Come giudica il campionato della Fiorentina da ex viola?

"Stefano Pioli sta facendo un ottimo lavoro, ha tanti giovani che sono soggetti a qualche calo ogni tanto. Penso che la Fiorentina abbia fatto un ottimo campionato, gli manca solo qualche punto per essere un po' più in alto in classifica".

L'addio però sembra scontato: tu e Donadoni sareste pronti ad accettare un'offerta della Fiorentina?

"Non ne so niente, non ne abbiamo parlato. La panchina della Fiorentina credo sia una delle più ambite".