Massimo Briaschi parla a TMW della conclusione del caso Icardi e non solo: "Era scontato che andasse a finire così. Sarà un'occasione importante per lui quella al PSG e anche per l'Inter. Restar fermo fino a gennaio sarebbe stato un rischio per il giocatore che per me è uno degli attaccanti più forti al mondo. Ho creduto molto all'ipotesi Juve per lui, pensavo fosse la destinazione più gradita al giocatore. Napoli mi sembra sia stato invece messo subito da parte. Con CR7 si sarebbe trovato bene, non ci sarebbero stati problemi. In difesa la Juve va bene così, la perdita di Chiellini è pesante ma la squadra può sostituirlo adeguatamente. L'Inter sembra la rivale principale per la Juve, credo che comunque sarà un campionato avvincente. La sorpresa? Potrebbe essere il Milan. Piatek tornerà al top".