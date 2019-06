ESCLUSIVA TMW - Bucci: "Skorupski può fare molto di più. Saputo è serio"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Bucci, preparatore dei portieri del Bologna, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del ruolo del portiere e della sua evoluzione: "Penso che nel Mondiale 2014 si è visto il prototipo del portiere del futuro. Mi riferisco a Neuer, che ha interpretato il ruolo in modo sublime. Ci saranno ancora dei cambiamenti, è un ruolo in continua evoluzione, le regole cambiano e bisogna adattarsi".

Com'è la situazione in Italia?

"Abbiamo tanti portieri validi ma ce n'erano anche in passato. A volte si è avuto fretta e alcuni ragazzi si sono scontrati con situazioni di critica, perdendo quel coraggio che un portiere deve avere. Di giocatori validi ce ne sono sempre stati, ora sono sotto gli occhi di tutti: pensiamo a Donnarumma, che è titolare in Nazionale quando avrebbe potuto giocare il Mondiale Under20".

Come giudichi l'apporto di Skorpuski?

"È molto forte, mi auguro che continui a fare bene, perché è più forte di quello che ha dimostrato finora. Ha grandi qualità, è stato determinante in diverse partite e ci ha salvato. Sono esigente, così come lui, sappiamo che può migliorare"

Cosa ha dato Mihajlovic?

"È stato molto bravo, è un allenatore preparato, con uno staff di alto livello. È riuscito a inquadrare subito la situazione e toccare i tasti giusti, portando a casa i risultati".

Cosa pensi delle tante proprietà straniere in Italia?

"Se ci sono persone serie che vogliono investire e hanno progetti validi, va bene. Saputo è un imprenditore serio, che ha lavorato con i fatti".