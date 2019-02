ESCLUSIVA TMW - Burgnich: "Sono contro il Var. Icardi? Sia più umile"

"Il Var non mi piace". Tarcisio Burgnich, grande bandiera nerazzurra, prende lo spunto dall'episodio di ieri sera al Franchi per esprimere il suo giudizio, negativo, sul mezzo tecnologico. "Nello sport - spiega a Tuttomercatoweb.com - gli errori ci stanno. Sbaglia il portiere, sbaglia l'attaccante e può quindi sbagliare anche l'arbitro. Ecco, io non avrei messo la Var, ma non tanto per le perdite di tempo. Lo sport, ripeto, è fatto anche di errori umani. I 'macchinari' non mi piacciono".

Inter penalizzata comunque...

"L'Inter ha ottimi giocatori, alcuni anche più forti di quelli della Juve. Però i risultati sono sempre altalenanti. Credo che dipenda anche dalla forza della società: non so chi possa realmente contare nel club, spero che Marotta rimetta le cose a posto. La Juve comunque è un'altra cosa come organizzazione societaria".

A questo proposito, come andrà a finire la vicenda Icardi?

"Alla base di tutto va detto che conta lo spogliatoio. E' lo spogliatoio che ti fa vincere le partite. Ai miei tempi è sempre stato così. Spero che la questione si risolva ma lui deve abbassare le ali, deve essere più umile".