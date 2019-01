ESCLUSIVA TMW - Buriani: "Milan, che diga Bakayoko. Buoni segnali da Paqueta"

Il Milan trova la vittoria nel secondo tempo contro il Genoa portandosi al quarto posto. E ora attende la definizione dell'acquisto di Piatek proprio dal Genoa. "Una vittoria molto importante anche per il modo in cui è stato ottenuta", dice a Tuttomercatoweb.com Ruben Buriani ex centrocampista che con i rossoneri vinse lo scudetto nel '79. "Il primo tempo è stato così così, poi nella ripresa è emersa la maggior qualità del Milan. Ora è quarto in classifica ma per questa posizione ci sarà da lottare".

Nonostante le polemiche di questi giorni il Milan è riuscito a restare concentrato...

"Quando ci sono giocatori richiesti dal Chelsea è chiaro che possono nascere certe situazioni. Il Milan comunque ha vinto e ora deve trovare continuità"

Piatek è l'uomo giusto per l'attacco?

"E' uno stoccatore d'area. Non ha risentito dell'impatto del campionato italiano perché fa sempre gol. Se hanno scelto lui è perchè hanno valutato la situazione: c'era questa opportunità e hanno ritenuto che Piatek fosse il tassello mancante dopo l'addio di Higuain".

Tornando alla partita, che è stato il migliore nel Milan?

"Mi è piaciuto Bakayoko, è stato una bella diga. Paqueta ha fatto un buon primo tempo, ha qualità tecniche e appena si sarà ambientato del tutto potrà essere davvero un bel giocatore".