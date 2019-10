ESCLUSIVA TMW - Buso: "Samp, limiti tecnici e fragilità. Lazio manca un big"

Renato Buso ex di Samp e Lazio tra le altre, ha parlato a TMW dei problemi delle due squadre: "Ranieri può risollevare la Samp dal punto di vista tecnico anche se è una squadra fragile e con dei limiti. I problemi societari hanno influito, la trattativa per la cessione del club pareva ben avviata e invece non si è concretizzata. Ranieri dovrà cercare tra le altre cose di togliere il malumore che c'è nell'ambiente. A gennaio comunque serviranno rinforzi, la squadra si disunisce e su questo dovrà lavorare il tecnico. Ora non vedo una Samp superiore a tante altre".

Che pensa invece della Lazio e del salto di qualità tanto atteso?

"Il progetto tecnico è ben chiaro ma deve salire l'ultimo gradino. Credo manchi quel giocatore di qualità che faccia la differenza per arrivare nelle prime quattro. E' rimasta sul livello dell'anno passato. Gli attriti tra presidente e allenatore? Posso incidere perchè poi il rapporto si deteriora. Inzaghi? E' sempre stato bravo, quest'estate ha avuto anche la possibilità di andare eventualmente alla Juve e credo che questo gli abbia dato più forza pure nei confronti del club"

