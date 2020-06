esclusiva Cacciatore e l’addio al Cagliari, l’agente: “Non si gioca gratis, chiesta cifra equa”

vedi letture

“Fabrizio non è un mercenario, ma non si gioca gratis...”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di Fabrizio Cacciatore, Donato Di Campli. Il calciatore non rimarrà a Cagliari fino al 31/08 e oggi verrà sancito l’addio anticipato. “Avendo rinunciato già ad un mese, essendo in scadenza, non abbiamo chiesto cifre folli ma proporzionate ai mesi di lavoro. Perché devo giocare gratis essendo in scadenza? Fabrizio è un bel giocatore e - conclude Di Campli - siamo già al lavoro sul mercato”.