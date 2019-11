ESCLUSIVA TMW - Calisti: "Lazio, ora vorrei un vice Immobile. E un difensore"

L'impressione è che la Lazio per compiere un ulteriore salto di qualità debba rinforzarsi al mercato di gennaio quasi esclusivamente dal punto di vista delle seconde linee. Ernesto Calisti, ex difensore biancoceleste, ha le idee chiare: "Prenderei un attaccante - dice a TMW - perchè serve quando Immobile ha un problemino. E' vero che c'è Caicedo che ha fatto la sua parte ma occorrerebbe un attaccante da doppia cifra visto che comunque la Lazio crea tanto e finalizza meno. E poi anche un centrale difensivo forte ci vorrebbe".

Rinforzarsi dunque nelle riserve...

"Sì perchè quando la Lazio fa un ampio turn-over e mette tre giocatori diversi dai titolari diventa un'altra squadra".

Come attaccante che nomi ha in testa?

"Non è facile trovarne a gennaio. In estate la carta Llorente era interessante mentre ora è dura trovarne uno importante. Mi sarebbe piaciuto anche Lapadula, che in area ci sa fare. Se invece deve esser preso un calciatore tanto per far numero, allora meglio restare così".

Come cessioni invece che cosa si aspetta?

"Va valutata la questione Berisha. Mi dispiace che fino a questo momento non sia riuscito a fornire prestazioni convincenti. E' stato sfortunato, gli infortuni lo hanno condizionato. Ha giocato poco e quando vieni inserito per cinque o dieci minuti soltanto, è dura. Occorre decidere se puntare su di lui. Poi bisognerà analizzare la situazione di Jony che non ha fornito ottime prestazioni e anche quella di Vavro che è stato pagato dodici milioni ma non ha fatto bene".