esclusiva Canuti: "Inter, Nainggolan non lo riprenderei. Punto su Sensi e Barella"

Una chiacchierata di mercato sull'Inter che verrà insieme a Nazzareno Canuti, storico difensore dei nerazzurri. I temi non mancano. Innanzitutto Canuti parlando del possibile ritorno di Nainggolan per fine prestito, spiega: "Non lo riprenderei perchè non mi sembra possa essere utile all'Inter della prossima stagione. Ci sono Sensi e Barella - dice a Tuttomercatoweb.com - e per me la squadra è più che a posto. Nainggolan se torna poi andrebbe fatto giocare ma credo si debba puntare su quella coppia che citavo prima".

Se parte Lautaro invece come si muoverebbe?

"Vorrà dire che verrà trovata un'altra punta di supporto a Lukalu. Si intendevano bene finchè hanno giocato, poi il campionato è stato interrotto e ora riprenderà in modo strano, solo per la classifica".

Nel frattempo si parla molto di Cavani. Lo prenderebbe?

"Sì, perchè lo conosciamo bene come calciatore e so cosa posso aspettarmi da lui. E' un usato sicuro. Comunque credo che l'Inter, presumendo che sarà impegnata pure sul fronte europeo, abbia bisogno di quattro punte. Sono necessarie per avere un reparto sicuro e anche per poter eventualmente variare l'attacco".

In vista della ripresa del campionato cosa aspettarsi dall'Inter?

"I giocatori hanno voglia di giocare però ora credo che si debba finire la stagione in due mesi e mezzo e poi pensiamo alla prossima e che possa migliore e con meno problematiche non solo per il calcio ma per il mondo intero".