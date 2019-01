Canuti: "Inter, domani col Sassuolo mi aspetto rabbia e carattere"

Inter-Sassuolo ma anche il mercato dei nerazzurri. Ne abbiamo parlato con un nerazzurro doc come Nazzareno Canuti, ex difensore interista. "Dipendesse da me, domani contro il Sassuolo cercherei di fare cinque gol. Non puoi sempre perdere contro gli emiliani: l'Inter soffre terribilmente questa squadra, ma se la formazione di Spalletti gioca bene, vince. Spero che i nerazzurri scendano in campo con voglia e testa, ma anche con l'intenzione di rifarsi dopo quanto accadde all'andata, quando facemmo una figuraccia. Vorrei vedere rabbia e carattere", dice in un'intervista al sito TimGate

Intanto tengono banco le situazioni di Icardi e Skriniar...

"Sono convinto che tutto andrà a buon fine, verrà fatto un ritocco dell'ingaggio e si andrà avanti. Del resto se vuoi una squadra forte i forti li devi tenere. altrimenti devi sempre andare alla ricerca di altri giocatori e spendi anche di più"

Dal mercato di gennaio si aspetta qualcosa?

"L'Inter è alla ricerca del regista, del cervello di centrocampo. Serve un giocatore alla Matthaus. Modric è un gran calciatore ma non so se arriverà. Sarebbe un gran colpo".