ESCLUSIVA TMW - Carnasciali: "Milenkovic-Paquetà? Non lo farei. Inter mezza società se cede Lautaro"

esclusiva Carnasciali: "Milenkovic-Paquetà? Non lo farei. Inter mezza società se cede Lautaro"

Uno scambio Milenkovic-Paquetà. Questa è una delle ipotesi di mercato circolate in queste ultime ore. Un'operazione che non trova il consenso di un ex viola come Daniele Carnasciali. "Il difensore della Fiorentina lo conosciamo, mentre se Paquetà è quello del Milan di quest'anno non credo serva - dice a Tuttomwercatoweb.com - il serbo poi può fare il centrale e l'esterno, il brasiliano non credo sia una priorità per i viola. Poi magari ha trovato un'annata sbagliata in rossonero e magari si rilancia in un'altra squadra però se dovessi spendere punterei più su uno che fa gol".

Che cosa si aspetta da Commisso?

"Che abbia la forza di trattenere Chiesa e Castrovilli e possa fare due buoni acquisti. E' chiaro che se arrivano tanti soldi ci può essere la tentazione... però poi vanno trovati i sostituti e si ricomincia daccapo. Una società forte deve saper trattenere i migliori. Come l'Inter: se fa partire Lautaro non vuol crescere ed è una mezza società. La Juve del resto i pezzi migliori li tiene".

A Firenze e non solo tiene banco l'annosa questione dello stadio, snodo fondamentale anche per il mercato...

"In Italia è un problema. A Firenze a mio parere non si farà a breve e non per colpa di Commisso. Non so di chi sia la responsabilità. E' da 25 anni che si parla di stadio, si sono visti un'infinità di plastici...Comunque nel nostro paese chi ha fatto lo stadio? La Juve. Chi vince? La Juve. Bisogna essere umili e guardare anche quelli più bravi".