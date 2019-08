Fonte: Da Monaco, Gaetano Mocciaro

Mustafa Erogut, CEO dell'Istanbul Basaksehir, commenta ai microfoni di TMW il girone di Europa League che mette i turchi contro la Roma di Cengiz Under, ceduto ai giallorossi proprio dalla squadra della capitale turca: "Siamo felici, giocheremo contro Cengiz. È un girone molto interessante".

Non è un sorteggio facile.

"No, è vero. Ma ho fiducia nella squadra, daranno il massimo. Lo vedrete".

Qual è il vostro punto di forza?

"Beh, la Roma è fortissima. Ma daremo del nostro meglio. Non so se saremo in grado di essere più forti di loro, ma non saremo un avversario facile".