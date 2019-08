ESCLUSIVA TMW - Chiarugi: "Fiorentina sorprende. Milan, Leao interessante"

La Fiorentina, il Milan e il Napoli. Questi i temi dell'intervista con Luciano Chiarugi, ex attaccante che ha vestito le maglie di queste tre squadre. "La Fiorentina - dice a TMW - sta lavorando bene, la squadra sta prendendo una fisionomia giusta. Sono convinto che arriveranno anche delle sorprese. I viola si sono sistemati bene a centrocampo e la difesa mi sembra interessante. Pian piano questa squadra verrà fuori. Suso? Per Giampaolo è importante. Vedere Suso a destra e Chiesa a sinistra sarebbe molto interessante. Sono stati presi in considerazione nomi intriganti e qualcosa di bello arriverà. Simeone? Lo terrei, potrebbe far bene"

Che pensa deI Milan?

"Sono curioso di vedere Leao. Ci si aspetta la conferma di Piatek. A metà campo con il recupero di Bonaventura ha tanti giocatori anche importanti. E qualcuno in esubero. Aspetto anche la conferma di Paquetà, interessante ma forse un po' leggerino. Rebic? Sarebbe un bel colpo. Si vedeva anni fa che era grezzo ma aveva forza ed esuberanza. Andava aspettato".

E il Napoli?

"Squadra collaudata con una difesa fortissima come quella dell'Inter. Non sono convinto sull'eventuale cessione di Milik. E' un giocatore da Napoli, vede la porta e potrebbe fare comodissimo. Se arriva Icardi? E' una bella battaglia per l'argentino. James? Quei tre davanti sono forti e non so dove lo collocherei. Il Napoli comunque può fare un grandissimo campionato. Mi piace anche Ounas. Si è parlato molto di Pèpè e con lui il Napoli poteva fare cose eccezionali ma le cifre sono esorbitanti".

Clicca sotto per guardare