ESCLUSIVA TMW - Chiarugi: "Milan, tieni Higuain. Ma serve anche la squadra"

Luciano Chiarugi, ex attaccante tra le altre del Milan (con cui ha vinto da protagonista una Coppa delle coppe nel 1973) si è espresso a TMW sulla questione Higuain e sulle varie ipotesi che stanno circolando sull'argentino: "E' uno dei giocatori più forti del nostro campionato. Di fronte alle crisi bisogna capirne i motivi. Le voci del Chelsea? Possono togliergli la concentrazione. Il Milan deve comunque tenere Higuain perchè il giocatore ha bisogno di certezze e di credere in ciò che la società può dargli. Forse si è responsabilizzato un po' troppo: non è possibile che un giocatore possa sempre fare la differenza, soprattutto se non c'è l'apporto di tutta la squadra. Il Milan ha dovuto sopportare anche una serie di infortuni seri: Higuain ha bisogno del supporto della squadra, di giocatori che gli servano palloni per finalizzare. Lui ha cercato di spersonalizzarsi per dare una mano ai compagni".

