ESCLUSIVA TMW - Collovati: "Dominio Juve? Non sono convinto. Napoli c'è"

© foto di Federico De Luca

Ospite d'eccezione oggi nella redazione di Tuttomercatoweb.com, Fulvio Collovati ha parlato di vari temi dell'attualità calcistica: "Un nuovo dominio della Juve anche nel prossimo campionato potrebbe verificarsi - dice a TMW - ma non sono convinto, c'è un tecnico nuovo con un metodo diverso. Serve tempo. L'organico è superiore rispetto alle altre ma non è detto che i bianconeri abbiano già vinto il campionato. Non è scontato. Come anti-Juve vedo il Napoli perché è il secondo anno che viene allenato da Ancelotti e questo sarà la sua vera squadra. Se riesce a prendere Icardi sarà la ciliegina sulla torta. Milik? Non va ceduto, sono convinto ci possa essere una coppia Icardi-Milik. Sono diversi, possono giocare insieme. Ma serve uno sforzo da parte di ADL. Inter? Si vede una squadra più corta, che lotta. Questo organico però non basta: servono due punte e allora i nerazzurri saranno competitivi per lo scudetto"

L'ipotesi Nainggolan-Samp?

"In un club come quello blucerchiato può essere realizzabile. L'Inter si aspettava di più da lui ma sui comportamenti Conte è stato chiaro e non transige. Nainggolan resta un bel giocatore e a Genova potrebbe ritrovarsi"

E Milinkovic vicino allo United?

"80 milioni è una cifra assurda. E' un gran colpo di Lotito e non dello United. Milinkovic è un ottimo giocatore ma non fuoriclasse".