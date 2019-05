ESCLUSIVA TMW - Colonnese: "Inter da 6,5. Conte per vincere lo scudetto"

Con fatica, all'ultima giornata, l'inter è entrata in Champions. Da oggi prendono il via i cambiamenti, se non una vera e propria rivoluzione. Adesso comunque è ancora tempo di bilanci. "La valutazione sulla stagione dei nerazzurri è positiva perché è entrata in Champions. Il voto è 6,5", dice a Tuttomercatoweb.com Ciccio Colonnese, ex difensore nerazzurro. "La squadra era partita con obiettivi più importanti, per arrivare anche più avanti in Champions ma il girone era difficile e ha sbagliato la partita con il PSV. Quel match poteva rappresentare la svolta positiva e invece ha influito negativamente sul morale dei giocatori".

Che voto invece per Spalletti?

"6,5 anche per lui. Non è stato facile gestire l'ambiente per le varie problematiche, su tutte quella legata ad Icardi. Ha combattuto e alla fine è riuscito sia pure all'ultima giornata a portare la squadra in Champions".

La società come va valutata?

"Credo che per quel che riguarda quest'anno sia difficile dare un giudizio completo. Marotta è arrivato solo ad annata in corso, dunque credo che la gestione del club si vedrà e si potrà valutare dal prossimo anno".

Le sue sensazioni sul futuro di Icardi?

"Credo che sarà lontano dall'Inter. E' stato condizionato dalla situazione che lo ha visto al centro dell'attenzione, non è stato consigliato bene e tutta la vicenda lo ha danneggiato. Anche ieri sera, nel momento in cui è andato a battere il rigore era un Icardi intimorito e con meno personalità del solito".

Conte adesso cosa porterà? Ci sarà una rivoluzione?

"Credo che cambierà tutto, ci sarà un sistema di gioco diverso, il 3-4-3 o il 3-52. E porterà giocatori nuovi per imporre la sua filosofia. Con Conte l'obiettivo dell'Inter è quello di tornare a vincere a breve lo scudetto".