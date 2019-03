ESCLUSIVA TMW - Cucci: "Chiesa resti a Firenze. DiFra? A metà stipendio"

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Chiesa ma anche quello dell'allenatore. A Firenze adesso si discute soprattutto di queste due questioni. Le offerte importanti per l'esterno viola non mancano mentre per il capitolo allenatore si valutano le ipotesi per il successore di Pioli, considerato che le strade tra il tecnico parmigiano e la Fiorentina con ogni probabilità si separeranno. Nella nostra chiacchierata con Italo Cucci, prestigiosa firma del Corriere dello Sport-Stadio e del QS, si parte parlando di Chiesa e delle sue qualità. "Ho scritto di lui arrabbiandomi con chi gli dava del cascatore - dice a TMW - è uno di quei rari giocatori che ha quello spunto in più per saltare l'avversario e restare in piedi anche in precario equilibrio. Ci sono giocatori che hanno quel mezzo secondo in più con cui battono i portieri. E' più dotato di suo padre, gli manca però ancora l'esperienza"

Veniamo al suo futuro: si parla in particolare della Juve...

"Per diventare grandi giocatori bisogna per forza andare alla Juve? Firenze è uno dei pochi posti che fanno bene ad un calciatore. i tifosi hanno personalità e chi cresce a Firenze lo fa con capacità e acquisendo esperienza. Lo terrei a Firenze un altro anno, anche per vedere le ambizioni dei Della Valle. Che fare in caso di offerte clamorose? Ci sono pochi uomini come Della Valle che possono non essere condizionati da offerte clamorose. E' uno dei top a livello economico-finanziario e perchè dovrebbe risentire di certe situazioni come se fosse il presidente di una squadra di provincia? Altrimenti non vinci. Recentemente, a questo proposito, ho citato la frase di Monchi: 'Qui non si vende ma si vince'. In realtà è successo il contrario".

Parliamo anche di Pioli che pare destinato a chiudere la sua avventura in viola a fine stagione

"Pioli è un incompiuto. L'ho seguito quando era al Bologna: forse non ha provato a tener duro per completarsi e completare un quadro d'esperienza. E' un bravo tecnico ma ha momenti in cui si ritrova più. Poi ci sono anche i rapporti dirigenziali in base ai quali un allenatore è bravo ma se dice qualcosa che non piace viene sostituito. Io ragiono come il vecchio Trap che mi diceva: 'non stare a guardare se in autunno perdiamo qualche partita, aspetta la primavera, è lì che si vedranno i frutti di ciò che è stato seminato'. Ecco, ci sono allenatori invece che con le loro squadre, dopo grandi partenze, a primavera si squagliano, nel momento più importante".

Chi vedrebbe bene al posto di Pioli?

"Sento parlare di Di Francesco però dicono: costa. Cosa vuol dire? Dopo la disavventura avuta con la Roma al posto di Di Francesco andrei alla Fiorentina a metà stipendio. In caso contrario meglio tenerlo alla larga. Per quanto riguarda gli altri mi piace De Zerbi per le idee che porta avanti".