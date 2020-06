esclusiva De Canio: "Capisco Sarri, ha vinto facendo una gavetta lunghissima"

Maurizio Sarri, in maniera piuttosto colorita, ha detto di essere stufo di chi non considera le sue otto promozioni come una vittoria. Trovando la solidarietà di Luigi De Canio, tecnico che nella propria carriera ha vissuto esperienze dalla C2 alla A, passando per una esperienza in Premier League con il Queens Park Rangers. "Lo capisco Sarri, perché ha fatto una gavetta lunghissima. Ha vinto campionati che probabilmente sono stati difficilissimi. Il fatto di essere arrivato dove è attualmente vuol dire che qualcosina ha portato a casa. Ha superato lo scetticismo, le difficoltà, con il lavoro. Nelle categorie inferiori ci sono moltissimi problemi, sono palestre di vita e professionali. Chi ha la possibilità di crescere in questo modo supera ostacoli ogni giorno, ogni settimana. Sono esami durissimi. Quando li hai superati è come se si vincesse una Champions League. Quindi comprendo lo sfogo di Sarri".