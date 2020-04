esclusiva De Franco: “Yony vicino all’Italia, Campuzano sembra Fernandinho”

vedi letture

Nonostante il periodo di emergenza collettiva, il mondo del calciomercato continua a scrivere capitoli rilevanti in vista della prossima estate. TMW ha intervistato l’agente Gianluca De Franco, procuratore di calciatori sudamericani che potrebbero presto sbarcare in Europa e che piacciono anche a club italiani.

Hai tanti assistiti che si stanno mettendo in luce nel calcio Sudamericano e non solo. Quali sono i giocatori con più richieste?

“Al momento i giocatori con piu richieste dal calcio europeo sono Jorman Campuzano del Boca Juniors e Yony Gonzalez del Corinthians . Altri giocatori colombiani che gestisco hanno richieste da squadre sudamericane”.

Yony Gonzalez è stato vicino a sbarcare in Italia a gennaio, ora invece sta facendo bene al Corinthians. Qual è la sua situazione? Il cartellino appartiene al Benfica?

“Yony Gonzalez lo scorso gennaio ha firmato un contratto con il Benfica di 4 anni e mezzo, nel mese di gennaio che ho trascorso prevalentemente in Europa ho ricevuto proposte da Spagna e Turchia ed in Italia la Spal che offriva un prestito con opzione di riscatto: peró abbiamo deciso di ritornare in Brasile che é un campionato visto da tutti gli addetti ai lavori a livello mondiale, e nel quale lo scorso anno fece 17 goal. Il cartellino appartiene al Benfica e l'operazione é stata di un prestito con riscatto del 50 % del cartellino in favore del Corinthians. Ad ogni modo se si farà il Benfica rimarra proprietario del 50 % “.

Sicuramente il calciatore più appetito della tua scuderia è Campuzano. Quale può essere il futuro del centrocampista del Boca Juniors?

“Jorman Campuzano é un giocatore differente, un giocatore da record: iniziai a lavorare con lui quando era nella seconda divisione colombiana, a distanza di 3 mesi riuscii a chiudere l'operazione con l'Atletico Nacional ( squadra piú titolata in Colombia) e dopo appena 9 mesi sbarcammo al grande Boca Juniors, dove ad oggi é riuscito a distinguersi anche in club di tale livello vincendo il campionato e giocando come un giocatore importante. Sicuramente sbarcheremo in Europa per continuare i nostri record...”.

Quali sono le sue caratteristiche? Per quale calcio o squadra europea lo ritieni più adatto?

“Campuzano mi ricorda molto Fernandinho del Manchester City, é dinamico, tatticamente sta sempre al posto giusto e recupera molti palloni in una partita. Inoltre è molto dotato tecnicamente e questo gli permette di gestire anche i tempi della squadra con una buona riuscita dei passaggi che ha una percentuale superiore al 90 %. A mio parere puó essere un giocatore appetibile per le grandi squadre di Europa”.

Sono anni ormai che vivi in Colombia e in Sudamerica, come state affrontando l’emergenza Coronavirus da quelle parti?

“Sono giá diversi anni che vivo in Colombia ed in sudamerica mi trovo piu che bene. La Colombia a mio parere é intervenuta correttamente per contrastare questa epidemia, obbligando alla quarantena già quando c'erano meno di 40 casi”.

Su quale altro talento sudamericano ti sentiresti pronto a scommettere per un futuro ad alto livello?

“In Colombia e sudamerica é pieno di talenti , mi piacerebbe parlare più avanti di alcuni ragazzi colombiani che gestisco e che sicuramente sarebbero stati nella nazionale giovanile se non si fosse bloccato il tutto per il covid 19”.