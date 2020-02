vedi letture

esclusiva Delio Rossi: “Per il Lecce vittoria pesante. Lazio, credici”

Fabio Liverani eguaglia il record di vittorie consecutive targato Delio Rossi alla guida del Lecce. La vittoria del Lecce, di oggi, contro la SPAL, consente ai salentini di fare un balzo importante in chiave salvezza. “Record eguagliato? Se doveva succedere, mi fa piacere che sia stato Fabio”, dice Delio Rossi a TuttoMercatoWeb. “Questo Lecce - dice Rossi - è una squadra equilibrato, brava anche la dirigenza. E la vittoria di oggi contro la SPAL è fondamentale, i punti pesano tanto. E poi sull’ambiente non avevo dubbi, so quanto sia importante per il Salento la squadra. Liverani? Quando sei stato un grande calciatore non è facile calarti in un nuovo ruolo. Lui è partito dal basso, gli fa onore. Ha capito che si è aperta una nuova parentesi professionale, ha dimostrato grande umiltà”.

Chiosa dedicata alla Lazio che sogna lo Scudetto. “Se uno deve buttarsi, giusto che si butti dall’alto. Giusto crederci, la Lazio è in ballo e deve provarci. Una Lazio che è migliorata ripartendo con lo stesso gruppo. Simone Inzaghi è un uomo Lazio, Tare è suo amico e conosce il calcio. Lotito si fida di loro e al contrario di altri - conclude Delio Rossi - ha trattenuto i suoi calciatori migliori”.