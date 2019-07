ESCLUSIVA TMW - Dellafiore: "Mi intriga Conte. Può colmare gap con Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Dellafiore, ex difensore di Torino e Parma ora in ritiro a Coverciano con i giocatori senza contratto ha parlato a TMW del campionato: "La Juve parte davanti ma l'Inter con Conte può far bene così come il Napoli. Certo, mi intrigano i nerazzurri e soprattutto Conte. Credo che con lui possa essere colmato il gap con i bianconeri. Il Torino? Spero possa entrare in Europa League. C'è una buona base e con altri acquisti può ripetersi. E' lì dietro alle grandi. E' una squadra solida magari non spettacolare ma dura, tosta. Può dar fastidio a tutti".

Del Parma invece che idea si è fatto?

"E' calato nell'ultimo periodo l'anno passato dopo una buona stagione, credo stia facendo ora innesti mirati. Prendendo Inglese si è assicurata un bel giocatore. Può diventare un bomber, è fisicamente strutturato ed è completo, forte di piede e di testa. Gervinho? E' la "scheggia impazzita" che può decidere tante partite, è fondamentale, di livello internazionale"

