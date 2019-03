ESCLUSIVA TMW - Di Battista su Del Sole: "Tecnicamente, pochi eguali tra i '98"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Ferdinando Del Sole è stato ragazzo molto chiacchierato nell'ultima finestra di calciomercato. E' cresciuto nel settore giovanile del Pescara, gioca nel club abruzzese, ma è di proprietà della Juventus. Che segue costantemente la sua crescita.

Di Del Sole, al 69esimo posto nella nostra top 100 giovani, ne abbiamo parlato con Antonio Di Battista, coordinatore del settore giovanile del Pescara: "Ha grandi qualità tecniche. E' un mancino naturale che dà il meglio di sé giocando col piede invertito, quindi partendo da destra e poi concludendo col tiro a giro. Il suo pezzo forte è proprio quando converge verso il centro".

Dove può migliorare?

"Fisicamente ha ancora ampi margini di miglioramento, può ulteriormente strutturarsi. Ma come talento non si discute, è tra i migliori '98 in Italia. Sotto età con la Primavera fece 15-16 gol, poi in prima squadra con Zeman ha giocato tante partite. Adesso sta giocando meno ma col Lecce, ad esempio, ha spaccato la partita con due gol bellissimi. E' un ragazzo che merita fiducia, anche perché mostra sempre grande impegno".

A chi lo si può paragonare?

"Per caratteristiche tecniche e per qualità ricorda Di Maria".