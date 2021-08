ufficiale Juventus Under 23, Del Sole va in prestito all'Ancona Matelica

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:18 Serie C

L'esterno d'attacco classe '98 Ferdinando Del Sole lascia la Juventus Under 23. Il calciatore ex Pescara e Juve Stabia ha firmato per l'Ancona Matelica, club che l'ha acquistato a titolo temporaneo.