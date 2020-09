ESCLUSIVA TMW - Di Chiara: "Parma, giusta l'idea sui giovani. Ma ora la squadra va rinforzata"

esclusiva Di Chiara: "Parma, giusta l'idea sui giovani. Ma ora la squadra va rinforzata"

vedi letture

"E' il quarto imprenditore americano che entra nel nostro calcio, speriamo che possa fare gli investimenti giusti per rinforzare il Parma". Parla così a TMW Alberto Di Chiara a proposito di Kyle Krause, nuovo proprietario del club emiliano: "Per giudicarlo bisogna aspettare la fine del mercato e non solo perchè occorrerà comunque una valutazione ad ampio raggio. Certo che ora occorrerà anche iniziare a procedere con gli acquisti considerato che, forse anche in attesa di questo passaggio di consegne, non è stato fatto mercato. Ci sono state partenze eccellenti e c'è bisogno di puntellare la squadra".

Il primo discorso programmatico di Krause le è piaciuto?

"Ha parlato di investimenti sui giovani ed è giusto, può essere un'idea interessante. Anche perchè Parma è una realtà di provincia e non so il nuovo patron potrà subito permettersi di sfidare le big. Quanto agli altri presidenti stranieri e americani bisogna distinguere: Commisso ad esempio ha portato entusiasmo a Firenze, Pallotta a Roma ha cercato più che latro di fare business".