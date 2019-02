ESCLUSIVA TMW - Di Mauro: "Zaniolo per ora non ha prezzo. E' una mezzala"

"Difficile fare adesso una valutazione di Zaniolo, forse al momento non riesce giustamente a farla neanche la Roma. E' forte ma non si sa ancora quanto, così anche il suo procuratore intelligentemente aspetta a fargli rinnovare il contratto". Fabrizio Di Mauro, ex centrocampista romanista si esprime così sul ventenne giocatore giallorosso che ieri ha messo la firma sulla vittoria contro il Porto e che adesso è sempre più al centro dell'interesse internazionale. Mi colpisce - dice a Tuttomercatoweb.com - anche perchè si fa voler bene dal gruppo, E' stimato dagli anziani e questo è un fattore significativo. Ora bisogna trovargli un ruolo: si esprime già con continuità in tutti le posizioni in cui è stato impiegato ma per me è una mezzala, non lo vedo come esterno. Per stare sulla fascia bisogna essere più brevilinei".

Può diventare il giocatore simbolo della Roma?

"Una volta servivano cento gare in A per fare certi discorsi. Calma. Lui ha dimostrato di essere un giocatore di serie A e non è poco. Ora non diamogli troppe responsabilità. E' un calciatore interessante, si è fatto le ossa nella Fiorentina e ha superato anche una fase probabilmente non semplice considerato che i viola avevano deciso di non puntare più su di lui. Ha fatto i suoi step, la sua gavetta, seppur rapida, dimostrando carattere".

Quanto vale a suo parere?

"Dieci partite sono troppo poco per stabilirlo. Non lo sa nessuno con certezza in questo momento. Può valere Icardi ma bisogna ancora aspettare per dare una valutazione".