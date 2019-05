ESCLUSIVA TMW - Ds Lecce: “Sono un uomo felice. Ora lavoriamo per il futuro”

© foto di Marco Lezzi

“Sono un uomo felice”. Sorride e non potrebbe essere altrimenti, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso il giorno dopo la promozione in Serie A. “Questa promozione - dice il dirigente giallorosso a TuttoMercatoWeb - è dedicata a mia moglie e ai miei figli perché so quanto li ho trascurati durante l’anno”.

Dall’obiettivo salvezza ad una promozione meritata. Siete stati la rivelazione del campionato.

“Hanno funzionato tante componenti. La gente, la stampa, lo staff. Tutti quelli che lavorano intorno alla squadra. Dall’obiettivo salvezza siamo riusciti ad arrivare alla promozione, ci siamo resi conto che avevamo le potenzialità per farlo e poi grazie agli sforzi della proprietà ci siamo rinforzati”.

Avete già delineato le strategie per il prossimo anno?

“Non ci siamo ancora mossi, aspettavamo l’evento che per fortuna si è verificato. Nei prossimi giorni programmeremo la prossima stagione, io incontrerò il Presidente per rinnovare il contratto e poi cominceremo a lavorare sulla squadra del 2019/2020”.

Sui social avete avuto un tifoso d’eccezione. Graziano Pellé.

“Ha un grande rapporto con il nostro presidente, tiene molto al Lecce e alla città. Qualche volta l’anno scorso è venuto a vederci... è un nostro tifoso. Ma ovviamente è impensabile poterlo prendere a Lecce anche per motivi economici”.