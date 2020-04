esclusiva Edmundo ringrazia per gli auguri: "Firenze bellissima città sempre nel mio cuore"

vedi letture

Nel corso del TMW News di oggi una parte della trasmissione è stata dedicata anche ad Edmundo, l'ex calciatore brasiliano di Fiorentina e Napoli capace di mandare in estasi i tifosi con le sue giocate (ma anche di farli innervosire se si pensa a quando lasciò i viola per il carnevale di Rio). L'occasione è stata quella del suo compleanno - 49 anni - e Aldo Firicano, nostro ospite, gli ha inviato i suoi auguri raccontando alcuni aneddoti. Edmundo, visto il video, ha voluto ringraziare: "Grazie di tutto e anche ad Aldo. Mi sono dimenticato un po' l'italiano e allora devo esprimermi in portoghese. Aldo è stato un gran compagno di squadra, che mi ha mostrato sempre rispetto e stima. E' stato un gran piacere aver giocato con la maglia viola e aver potuto abitare in una bellissima città come Firenze. Peccato che alla fine non sia stato possibile soddisfare le aspettative di tutti. Ma il mio affetto e il mio rispetto vanno sempre alla città, ai miei compagni e a tutti quelli che hanno fatto parte di quella stagione '98-99. Tutti restano sempre nel mio cuore".

Qui sotto il video con le parole di Edmundo