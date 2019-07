Storico team manager dell'Ajax, presenza fissa al De Toekomst, centro sportivo ajacide, David Endt conosce tutto e tutti della formazione di Amsterdam. Per Tuttomercatoweb.com racconta Matthijs de Ligt. Capitano dell'Ajax, leader dell'Olanda. Il giovane leader difensivo più importante e ricercato nel mondo del calcio. Il perno della difesa della Juventus che verrà. "E' entrato in prima squadra subito dopo il mio addio: però l'ho visto spesso nelle giovanili, negli Juniores. Ci conosciamo, ovviamente".

E che ragazzo conosce?

"Un tipo motivato. Carico. Ambizioso, sempre. Ma non solo adesso che è stato capitano dell'Ajax e che lo ha guidato in Champions: era così, un perno, un riferimento, anche a quattordici anni".

Prima della Champions disse che lo vedeva ovunque. E che era perfetto per il Barcellona.

"Può diventare una bandiera alla Juventus. Al Barcellona sarebbe stato più facile tatticamente ma non si tira mai indietro davanti alle sfide. Ha personalità, non è presuntuoso, rispetta tutti".

Ed è costato 70 milioni.

"In questo mondo perverso del mercato, sembra un affare invece. Anche per l'età: sono davvero molto curioso".