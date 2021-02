tmw 501 volte Ibra, l'ex dirigente all'Ajax: "Ha sempre avuto la missione di diventare il migliore"

vedi letture

Intervistato da TMW per celebrare i 501 gol a livello club di Zlatan Ibrahimovic e raccontare i suoi primi passi nel calcio ad alti livelli, l'ex Team Manager dell'Ajax David Endt ha commentato così la gloriosa carriera del bomber svedese: "Ibra coi suoi gol sta dimostrando di essere uno dei più grandi di sempre, secondo me merita un Pallone d'Oro per la sua opera totale nel calcio. Fin dal primo giorno in cui l'ho visto allenarsi con l'Ajax, lui aveva una missione: diventare il più bravo di tutti. Faceva le sue bizze, ma lavorava sempre sia in campo che in palestra per diventare ogni giorno migliore. Sono contento per lui e mi piace molto il fatto che non si senta mai sazio di reti, di vittorie e di titoli, neanche a 40 anni. I giovani del Milan lo seguono con fiducia e oggi Zlatan è più che mai un esempio. Che dirgli di più, se non congratulazioni! Anche il mondo Ajax fa il tifo per lui".