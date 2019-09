ESCLUSIVA TMW - Errasti (Colpisa): "Atletico leggermente favorito sulla Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Penso che sarà una partita diversa rispetto alla scorsa stagione”. Dalla Juve di Allegri alla Juve di Sarri, avversario ancora una volta l’Atletico Madrid di Simeone. Su TMW ne abbiamo parlato con Rodrigo Errasti, collega di Colpisa, tra le principali agenzie d’informazione spagnole: “Ho visto molto il Chelsea di Sarri nella scorsa stagione: penso che la chiave per l’Atleti possa essere aggredire gli spazi in contropiede. L’anno scorso fu una gara molto chiusa, senza spazi. Ora, l’ossessione del Cholo era che Diego Costa stesse bene: cercherà molto la velocità del brasiliano e di Joao Felix per sfruttare gli spazi. Sarri lo sa, ma sarà una partita in cui ci sarà più tempo e spazio per correre in attacco”.

Nell’ultimo turno di campionato la Juventus ha pareggiato e l’Atletico ha perso: chi sta peggio?

“Dobbiamo pensare a come sono arrivati quei risultati. La Real Sociedad puntava a lasciare la palla e giocare in contropiede, e l’Atletico soffre in queste situazioni, quando deve condurre il gioco. La Juve non ha fatto bene a Firenze, però è molto solida dietro. Penso che la squadra spagnola sia leggermente favorita, perché come dicevo prima negli spazi i bianconeri possono soffrire”.

Joao Felix contro Cristiano Ronaldo. L’allievo sfida il maestro.

“Quello che mi ha impressionato di Joao Felix è che a volte non sembra essere in campo. Però quando prende la palla può fare qualsiasi cosa: non è una cosa che succede con tutti i giocatori. Fa cose sorprendenti. Cristiano invece è sempre presente, è un giocatore che è protagonista in qualsiasi momento della partita. Ma gli acuti di Joao Felix potrebbero essere addirittura più determinanti”.