ESCLUSIVA TMW - Fedele (CdS): "Pochettino per un Milan formato under 25"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, parla così ai microfoni di TMW dell'ipotesi Pochettino per il Milan. Lo spagnolo sarebbe una delle idee in caso di separazione con Gattuso: "Si tratta di un allenatore di qualità, giovane, che fa giocare bene la sua squadra attuale, il Tottenham. Il suo palmares da allenatore presenta solo due secondi posti e un terzo con gli Spurs. Ha fatto tanta gavetta, ma in quello che è l'immaginario di Gazidis e della proprietà Elliott non è così vicino il ritorno ad vincere un trofeo, quanto piuttosto è prioritario il ritorno in Champions. L'intenzione è costruire un Milan Under 25, giovane, che sia in grado di durare a lungo. Stop agli over 30, mercato mirato e si punterà a svecchiare molto la squadra".

Gattuso può rimanere col quarto posto o pensi di no?

"Forse con la Coppa Italia e il quarto posto, ma credo non vorrà restare lui. Le pressioni sono tante, qualsiasi cenno sugli schicchiolii della sua panchina, gli generano considerazioni e battute non dico sgradevoli, ma sicuramente immotivate. La verità è che Gattuso non sa fingere, non è un bravo attore, non può tradire il suo carattere molto sanguigno. In questo momento sta soffrendo ed è in una posizione molto scomoda, il Milan non può prescindere dal quarto posto e rischia di essere rimontato. A otto giornate dalla fine è la cosa peggiore che può capitare".