TMW RADIO - Fedele: "Milan, voto 4. Giampaolo non arriva a dicembre"

Intervenuto nel corso di "Stadio Aperto" durante il pomeriggio di TMW Radio, Furio Fedele ha commentato la delicata situazione in casa Milan. Questa la sua analisi:

Sulla sconfitta con il Torino: "La chiave di volta della partita è stata l'ingresso di Bonaventura per Leao: come è possibile sia questa la prima sostituzione scelta dal tecnico dopo un primo tempo comunque positivo? Tutta la squadra è arretrata di 15-20 metri, al Torino sono bastati 10 minuti. Se Belotti riprova a fare quel gol in allenamento non ci riesce mai! La partita è stata condizionata da errori individuali pazzeschi da parte dei giocatori rossoneri."

Sulla gestione della rosa: "Il problema principale è la mentalità di questa squadra. Nel derby il Milan non ha mai tirato nello specchio della porta, credo sia un dato senza precedenti nella storia rossonera. Oltretutto il Milan ha cominciato anche a prendere tanti gol, continuando a non farne. Dal dopo Allegri questa squadra è in una fase di tracollo continua."

Sull'Inter: "Conte riesce a stare nei limiti di quelle che sono le verità della sua carriera ed ha creato un ambiente tale perchè si possa vincere, eliminando tutti i problemi, tra cui giocatori di assoluto spessore come Perisic e Icardi. Il tecnico nerazzurro ha personalità, anche e soprattutto quando c'è da fare mea culpa: non sono caratteristiche comuni..."

Su Giampaolo e sugli obiettivi: "La pressione nella città di Milano è spaventosa, anche se potrebbe non sembrare. Giampaolo ha subito chiesto tempo, ma se come dice è cosciente che il tempo stesso è anche nemico oltre che alleato e non sai gestire questo aspetto vieni fagocitato. In un ambiente come quello rossonero conta, inequivocabilmente, vincere più di ogni altra cosa. Se arriva a dicembre? Secondo me no, anche a causa di un calendario non così agile come sembra. La situazione è decisamente complessa e questa squadra, seppur priva di fenomeni, deve per lo meno navigare stabilmente in zona Europa League: il ruolino di marcia attuale è da 4 in pagella. Non ci sono più alibi."