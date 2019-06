ESCLUSIVA TMW - Fedele: "Napoli, spero possa arrivare Icardi. Sarri alla Juve"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Enrico Fedele, ex ds ed agente di mercato, ha parlato a margine dell'evento Football Leader che si è svolto a Napoli:

Mercato delle panchine? "Tante panchine devono essere definite, ma credo che ufficiosamente qualche cosa si sappia già. La Fiorentina ha una nuova proprietà e non sappiamo chi verrà. Montella è un buon istruttore, ma non penso resterà sulla panchina viola. Io tenterei uno tra Di Francesco e Spalletti".

Veretout al Napoli? "E' un buon giocatore, ma non alza di molto l'asticella del Napoli, che ha bisogno di giocatori di altro carisma. Il Napoli può permettersi tutto, ha un tesoretto da 180 milioni, ma deve stare attento. Ci sono dei ruoli scoperti come il regista o il sostituto di Callejon, deve prendere una punta vera. Spero da tifoso napoletano che possa arrivare Icardi. Oggi non ha una valutazione eccessiva e si potrebbe arrivarci con una contropartita. Con un altro centrocampista di spessore il Napoli potrebbe avvicinarsi alla Juve che deve comunque restaurarsi, soprattutto in difesa".

Koulibaly resta al Napoli? "Credo proprio di sì, poi le proposte indecenti possono sempre arrivare, ma non penso: Sarri alla Juventus? A questo punto credo al 99,99%".

I problemi della Roma? "Sarà un altro anno di sofferenza. Più che Fonseca, io prenderei un altro allenatore italiano. De Zerbi credo resti a Sassuolo, Giampaolo credo vada al Milan ma poteva essere un buon nome. Comunque sono i giocatori che fanno la differenza, più degli allenatori che fanno la differenza nelle squadre medie".