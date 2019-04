ESCLUSIVA TMW - Ferrante: "Belotti da Nazionale. Toro, Europa come Scudetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria contro la Sampdoria tiene il Torino in contatto con il quarto posto occupato dal Milan. Il successo granata è arrivato grazie a due gol di Andrea Belotti, mentre l'ex attaccante granata Marco Ferrante ha parlato del Gallo e della formazione di Walter Mazzarri attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com. "Belotti s'è mostrato in grande spolvero, è una punta che merita i palcoscenici più importanti. Ha fatto vedere il suo valore e credo che meriti di conseguenza il ritorno in Nazionale. L'Italia deve essere rappresentata dai migliori del campionato, Belotti sta mostrando di essere tra i migliori centravanti e dunque meritevole della maglia azzurra", ha detto Ferrante che ha poi parlato delle ambizioni europee del Toro: "Essere in lotta e provare ad accedere nelle coppe contando solo sulle proprie forze è un motivo di vanto, l'ultima volta il Toro ha conquistato l'Europa League anche perché il Parma aveva problemi societari. Adesso la squadra sta bene, una delle migliori del campionato per rendimento. La difesa è solida, gli esterni corrono tantissimo e Sirigu è tornato quello dei giorni migliori. In più - ha detto - c'è un Belotti in formato Nazionale".

Si punta anche alla Champions, ma già conquistare l'Europa League forse vale come la vittoria di uno Scudetto. "Può valere forse come la vittoria della Champions (ride, ndr). Puntare alla quarta posizione ci sta, la classifica te lo impone. E' chiaro che anche la qualificazione alla seconda coppa europea sarebbe importantissima, soprattutto perché vorrebbe dire estromettere squadre che hanno un fatturato maggiore, hanno investito di più sui cartellini e in termini di monte ingaggio. Sarebbe davvero un'impresa".

Il passo falso col Bologna prima della sosta, però, potrebbe risultare fatale. "Anche un solo punticino può fare la differenza a fine stagione. Inutile pensarci, però, perché quella gara non può essere rigiocata. Allora è giusto pensare alle prossime gare. Purtroppo erano in programma tre gare in una settimana, era prevedibile pagare dazio in una di quelle visti gli impegni ravvicinati. La classifica, però, vede ancora il Toro in gioco per tutte le posizioni. E' una chance che non va sprecata".