ESCLUSIVA TMW - Firicano: "Napoli, gestione scellerata. Cambierei presidente"

© foto di Lorenzo Marucci

Molto netto il parere di Aldo Firicano, allenatore ex calciatore, a proposito della caotica situazione del Napoli. Parlando del futuro, dice a TMW: "Cambierei... il presidente. La gestione mi pare scellerata: il presidente ha accusato i giocatori pubblicamente e ci sono stati tanti altri aspetti che hanno influito sul rendimento del Napoli. Poi chiaramente resterà De Laurentiis e allora dovrà fare lui delle scelte e lascerà andare i giocatori con cui c'è un contrasto evidente. ci sarà poi da capire se con il tecnico c'è sintonia su idee e progetti. Come calciatori il Napoli è pieno di campioni, uno su tutti Fabian Ruiz che è da top club. Lo vedo centrale nel Napoli del futuro magari inseme a Insigne e anche Koulibaly. L'ossatura della squadra è ottima. Non capisco questo tipo di atteggiamento della proprietà.

Koulibaly e Allan comunque erano da cedere quando sono arrivate allettanti offerte?

"Potrebbe essere un rimpianto, ma restano giocatori di caratura internazionale. E magari, passato il loro momento negativo, potranno tornare protagonisti".

