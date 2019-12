ESCLUSIVA TMW - Flachi: "E' il derby dalla paura. Ma la Samp è viva"

Punti preziosissimi in palio nel derby della Lanterna in programma domani sera. "Sarà il derby della paura", dice a TMW Francesco Flachi, il terzo miglior marcatore della storia blucerchiata. "Sappiamo bene cosa significhi vincere una partita di questo genere. Prendi entusiasmo e poi puoi affrontare al meglio le gare successive. Chi perde invece va incontro ad un periodo complicato e ad una serie di malumori".

Come giudica la Samp di quest'ultimo periodo?

"Ha perso le ultime due gare ,a è viva. Là davanti ha i giocatori giusti per fare la differenza. Manca magari la qualità di un calciatore capace di saltare l'uomo e di creare la superiorità numerica"

Quagliarella sta tornando sui livelli dell'anno passato?

"Si è sbloccato. Ha sbagliato il rigore contro il Parma ma dagli undici metri si può anche andare incontro all'errore. Gabbiadini sta facendo bene, quindi spero davvero in una vittoria che possa dare carica e far poi affrontare con più serenità le prossime partite".

Il Genoa invece come lo ha giudicato finora?

"Motta è un tecnico giovane e che delle idee. Mi chiedo però se il suo gioco sia possibile con i giocatori che ha a disposizione. Per poter fare tanto possesso palla probabilmente servono giocatori diversi, con tutto il rispetto per il Genoa. La squadra è reduce da un risultato positivo ma contro il Lecce vinceva 2-0 e poi ha pareggiato 2-2 e ha avuto due squalificati. Alla fine, a livello mentale, è quasi come se avesse perso".