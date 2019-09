ESCLUSIVA TMW - Fossati: "Verdi buon colpo. E' un bel Toro anni '70"

Il Torino si gode il primo posto e il colpo Verdi. Natalino Fossati, simbolo dei granata degli anni Sessanta e Settanta non ha dubbi. "Verdi è stato a lungo corteggiato - dice a TMW - finalmente è arrivato e ce n'era bisogno. E' un buon colpo. Fa ancora un po' male però il mancato approdo all'Europa League. Soprattutto nella gara di ritorno si poteva far meglio. Però gli inglesi tutto sommato hanno meritato. Quella con l'Atalanta invece è stata una gran vittoria, quasi nessuno se l'aspettava".

E ora è anche primo in classifica...

"E' stato un Torino che ha giocato con gli attributi. Come dicevo al telefono con Agroppi, è stato un Toro anni '70. Sottolineo anche i meriti del portiere, che riesce a compiere interventi incredibili. Mi sembra di tornare ai tempi di Castellini e Vieri. L'Atalanta non mi è sembrata concentratissima ma resta la grande prestazione del toro".

Tornando a Verdi che cosa si aspetta da lui?

"Per me è una mezzapunta. Spero comunque che nasca un sano e positivo dualismo con Zaza. E' giovane e darà molto, credo che a Torino possa trovare l'ambiente giusto".

E Laxalt le piace?

"Può essere utile. Ansaldi e De Silvestri a mio parere sono inamovibili però è stato giusto prenderlo. poi c'è la grana Nkolou, ma alla fine secondo me resta. E aggiungo che il Torino magari potrà essere la sorpresa del campionato".