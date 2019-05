ESCLUSIVA TMW - Frosinone, ag. Sammarco: “Disponibili al rinnovo”

© foto di Federico Gaetano

Una brillante intuizione del ds Marco Giannitti, il centrocampista del Frosinone Paolo Sammarco è lavoratore silenzioso della squadra, ormai bandiera dei ciociari a dimostrazione che quando la società frusinate ha deciso di ingaggiarlo ha fiutato l’affare. “Quando è stata chiamato in causa con la sua professionalità silente che lo contraddistingue da anni si è fatto trovare pronto”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Alessandro D’Amico. “Nella sua storia Paolo - continua D’Amico - ha sempre ottenuto risultati importanti con il lavoro”.

E il futuro sarà ancora a Frosinone? Il contratto è in scadenza...

“Sarà sempre grato al Frosinone, lo sarà anche se è in scadenza di contratto. Le scelte tecniche vanno rispettate, l’importante è farsi trovare sempre pronto. Per quanto riguarda il futuro non ho ancora parlato con nessuno. Deve ancora finire il campionato. Mi auguro che Paolo abbia la possibilità di continuare a mettersi in mostra e dimostrare ciò che è: un ragazzo integro fisicamente e tecnicamente. Siamo a disposizione della società per qualsiasi tipo di discorso”.

La piazza di Frosinone lo ha eletto a beniamino...

“È sempre stato uno di quei giocatori a cui il pubblico riconosce qualità che vanno oltre l’aspetto tecnico. Essere considerato un calciatore importante fa sicuramente piacere. Prendiamo in considerazione qualsiasi programma tecnico, a maggior ragione quelli del Frosinone, nutriamo grande stima e riconoscenza nei confronti del Presidente Stirpe e siamo a disposizione per qualsiasi tipo di incontro, trattativa o rinnovo”.