esclusiva Gad Lerner: "Goduria Triplete. Non ho mai sofferto come nella semifinale col Barça"

vedi letture

Dieci anni dal Triplete dell'inter. Una ricorrenza davvero speciale per i tifosi nerazzurri. Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Gad Lerner che, da appassionato tifoso interista, ha ricordato la cavalcata nerazzurra in Champions: "A differenza dei miei figli, vidi la finale in tv ma ho in casa ancora le magliette con la scritta 'Tutti a Madrid'. Se dovessi dire l'immagine per me più goduriosa, cito la sera di Barcellona al Camp Nou, in quella drammatica semifinale di ritorno. Ero lì, mi avevano dato un posto dietro alla porta che Julio Cesar difendeva disperatamente durante il secondo tempo. Credo di non aver sofferto tanto insieme ai mie figli. All'uscita dallo stadio, dopo che Mourinho era andato in mezzo al campo per festeggiare e gli sparavano l'acqua degli idratanti per cacciarlo via, c'erano i tifosi furibondi del Barça che ci dicevano 'Equipe de mierda...' e più ce lo dicevano più eravamo felici. Festeggiammo sulle Ramblas fino a notte fonda. Credo che la Champions la vincemmo quella sera. A Madrid eravamo lanciatissimi".

I meriti di Mou quali furono?

"Dava entusiasmo e amava il rischio. Ricordo certe sostituzioni in gare compromesse o che potevano finire in un pari. Faceva cambi pazzeschi, folli. Come dire: ragazzi, voi potete sfidare l'impossibile. Così ci ha fatto innamorare. Più gradasso pareva, più noi capivamo che c'era arte nel costruire questo gruppo, fin dal giorno in cui si presentò dicendo 'Non sono mica pirla'. Con quella squadra e un altro tecnico magari lo spogliatoio sarebbe stato di quelli tipici da San Siro pieno di contraddizioni o di liti".

Clicca sotto per guardare