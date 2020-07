esclusiva Galante: "Inter, 2° posto base di partenza per tornare a vincere l'anno prossimo"

Ora al secondo posto, l'Inter prova a difendere questa posizione (anche se per Conte l'importante è vincere e basta). Della stagione nerazzurra abbiamo parlato con Fabio Galante in questa intervista che potete vedere sotto: "L'Inter - ha detto a Tuttomercatoweb.com - deve sempre ambire a vincere qualcosa e un secondo posto è un punto di partenza. Anche se quest'anno la Juve aveva dato la sensazione di essere raggiungibile e superabile". Poi ha aggiunto: "Credo che adesso l'Inter possa iniziare un ciclo come ha fatto la Juve. C'è tutto per aprirlo e deve essere così. E il prossimo anno deve puntare allo scudetto. Sanchez? L'aspetto economico conta, dal punto di vista tecnico ha dimostrato il suo valore. Un attacco con Sanchez, Lautaro e Lukaku più un altro sarebbe un bel reparto"

