ESCLUSIVA TMW - Galante: "Suso giocatore totale. Napoli, garanzia Ancelotti"

Fabio Galante parla a TMW a proposito del mercato e racconta le sue sensazioni su alcune squadre: "Ho visto un bel Milan col Manchester United, si nota la mano di Giampaolo. Farà buone cose e Suso lo vedo bene dappertutto con le sue qualità. Fa gol, salta l'uomo, fa assist e se possono lo terranno. Difesa giovane? Il rinforzo esperto è ricercato soprattutto in difesa, comunque il giovane apprende velocemente con Giampaolo. Vedremo se prenderanno un altro giocatore. Il Napoli tra le big è l'unica che non ha cambiato tecnico. Ancelotti è una garanzia e il Napoli è già forte: in attacco a sensazione dico che arriverà James o in alternativa Lozano o Icardi. C'è bisogno di un attaccante ma in avanti hanno buone soluzioni. Per lo scudetto però il Napoli lo vedo ancora un po' dietro alla Juve. Con James può avvicinarsi. La Fiorentina? Si iniziano a vedere a vedere i primi colpi. Boateng porta qualità e esperienza, Montella avrà voglia di rivalsa e sarà possibile fare un bel campionato. Simeone? Basta poco per riconquistare la fiducia del tecnico. Conosco il padre e sarà così anche il figlio: lotta e si allena al 100%. Mi auguro possa restare e che dimostri il suo valore

