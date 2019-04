Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Raggiunto da TMW al 1° Quadrangolare della Solidarietà di Como, l'ex giocatore, tra le altre, della Juventus Roberto Galia ha parlato del prossimo confronto di Champions League contro l'Ajax: "Gli olandesi sono una squadra giovane, senza grilli per la testa, che va sempre a cento all'ora e tira molto in porta. È una squadra da prendere nel modo giusto, per certi aspetti anche meglio dell'Atletico".

CR7?

"Può fare gol Ronaldo, ma non dimentichiamo gli altri: c'è un piccolissima vantaggio, ma la partita è aperta".

Loro hanno tanto talento.

"È una società che negli anni ha sempre sfornato grandissimi giocatori. Ci sono annate in cui non vengono fuori talenti, ma loro di volta in volta fanno sempre vedere grandissimo gioco".

Quarti apertissimi anche per quanto riguarda le altre sfide.

"Ci sono tante squadre che ribaltano i risultati. L'abbiamo visto anche nel caso della Juventus, in corsa ci sono soltanto grandissime società".