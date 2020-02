ESCLUSIVA TMW - Gardi a 360°: da Aubameyang a Mateta, da Kabak a Elmas

Intermediario e agente, tra i protagonisti della ribalta del mercato internazionale, George Gardi fotografa la sessione di gennaio. Lo fa per Tuttomercatoweb, raccontando retroscena e affari andati in porto, possibilità per il futuro e l'occasione "Brexit" che potrebbe favorire il prossimo sbarco nel nostro campionato di altri campioni importanti.

È stato un gennaio di grandi nomi, uno poteva arrivare ma alla fine è rimasto a Londra. Vede un futuro, magari in estate, in Italia per Aubameyang?

"Nel mercato d’inverno spostare i grandi nomi non è mai facile. Non si tratta di trasferire solo un calciatore, ma ragazzi che rappresentano dei simboli calcistici per tifosi, sponsor, valori stessi dei campionati in cui giocano. Ci sono tanti interessi e farli coincidere in 30 giorni di mercato diventa difficile. Il Barcelona ci ha provato, ma l'esito è la dimostrazione della difficoltà di un'operazione simile a gennaio".

A proposito della Premier League dove lei ha diversi assistiti, nuovo argomento è la Brexit: come cambia il calcio a quelle latitudini?

"Cambiando le regole, sarà più difficile per loro tesserare i cosiddetti comunitari. Ci saranno alcuni mesi di transizione prima che diventi effettiva. Tuttavia resta il campionato di maggior fatturato e quindi di maggior valore sia economico che tecnico. La Brexit sarà comunque un'occasione per le altre leghe di accorciare il divario, anche perché diversi giocatori potrebbero lasciare l'Inghilterra. L'Italia, avendo salari competitivi, è uno di quei campionati che ne potrà beneficiare maggiormente".

La sorpresa a gennaio poteva essere Mateta del Mainz, che il Napoli ha seguito a lungo. In Germania è dipinto come un Lukaku francese.

"Parlare di sorpresa per un Under 21 nazionale francese che già l'anno scorso si è contraddistinto in Bundesliga come uno dei più freddi finalizzatori, giocando in una squadra non di prima fascia, mi sembra riduttivo. Giocatore vero, ragazzo che ha fatto la gavetta nelle serie minori in Francia, che era già arrivato ad una top europea come il Lione, e per giocare si era rimesso in gioco cambiando nazione e confermandosi sempre a suon di gol. È reduce da un infortunio che ha brillantemente risolto, e se riprende il suo ritmo gol, mi sembra normale possa arrivare la convocazione nella nazionale maggiore francese. Napoli poteva essere la sua nuova destinazione, vedremo cosa succederà in futuro".

Detto di Mateta, chi poteva essere allora la sorpresa a gennaio?

"La vera sorpresa poteva invece essere il giovane Noah Okafor del Basilea, c’erano 3 concrete offerte da club italiani, ma il giocatore ha deciso diversamente accettando Salisburgo".

Lei segue e ha seguito Elmas e il suo trasferimento in Italia. Adesso la gioia del primo gol. Dove potrà arrivare?

"Il gol è stato importante per lui e forse ne aveva bisogno, nonostante abbia un carattere di ferro, a discapito della giovane età. Lui sa quanto vale, sa dove vuole arrivare, e trovando più continuità di gioco potrà acquisire confidenza e dimostrarlo.

Passiamo a Kabak, vero idolo allo Schalke. Rimpianto del Milan, potremo vederlo altrove qui?

"Un anno fa, proprio rispondendo ad una domanda su Kabak, identificavo nella clausola di 7.5 milioni una vera opportunità di mercato. Da allora si è trasferito in Bundesliga dove è stato eletto come il miglior giovane del campionato, è stato oggetto di un nuovo trasferimento ad una squadra di alta classifica e ad oggi ha una quotazione di 40 milioni venendo identificato come uno dei difensori più quotati della sua generazione. Mi sembra che le cose si stiano complicando per poterlo vedere in Italia, magari fosse... "

Chi saranno i prossimi nomi ad emergere sul mercato?

"Nell'Ajax tra i tanti giovani campioni in rampa di lancio, c’è il difensore centrale Perr Shuurs. Classe '99, 193 centimetri, il cui valore è sottolineato dal fatto che è capitano del under 21 Olandese. Nel Under 21 tedesca invece c’e Niklas Dorsch, un regista che ancora non è emerso al grande pubblico perché sta giocando nella seconda divisione tedesca, dove è l'nima e il trascinatore dell'Heidenheim dove sta lottando per la promozione. Ho detto di un difensore, ho detto di un centrocampista, per l'attacco riconfermo il nome di Abdulkadir Omur. La sfortuna lo ha portato a mesi di inattività causa infortunio, ma il suo rientro si avvicina e sono sicuro che da qui a maggio saprà riconquistarsi il posto nella nazionale Turca che affronterà l’Italia nella prima partita dell’Europeo".