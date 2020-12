esclusiva Gardi su Kabak: "Nessun preaccordo col Liverpool. Ha grande stima del Milan"

vedi letture

Gennaio s'avvicina ma i nomi mercato più importanti stanno già riecheggiando sulle frequenze di radiomercato da settimane. Di alcuni di questi ne parla il loro intermediario, George Gardi, in esclusiva per Tuttomercatoweb.com. Partendo dall'uomo copertina dei sogni per la difesa del Milan: Ozan Kabak.

Ci racconta la sua situazione allo Schalke?

"Kabak è un professionista ed è a disposizione del club. Se lo Schalke dovesse ritenerlo indispensabile per la salvezza, allora sarà a disposizione. Altrimenti quel che posso garantire è che non è vero, come stato ventilato, che Ozan abbia espresso alcuna preferenza per uno o per un altro campionato".

E' sempre una possibilità concreta per il Milan? Al ragazzo piacerebbe?

"Quel che posso dire è che del Milan ha grande stima".

In Inghilterra spiegano che ci sarebbe un preaccordo col Liverpool per uno scambio con Divock Origi

"Di Ozan si parla da anni ma è solo un 2000. E' normale che un giocatore di questo tipo, con questo profilo, abbia certi accostamenti ma non c'è nessun preaccordo con nessun club".

Un altro crack tra i difensori mondiali è Schuurs dell'Ajax. Vero che piace alle big italiane?

"Si, è un profilo che è cresciuto tantissimo, oggi stiamo parlando di un giocatore Nazionale maggiore olandese e titolare in Champions League. L’Ajax punta tantissimo su di lui, e nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2022, la società intende prolungare il contratto".

In giro per l'Europa intanto tra i giocatori di cui è intermediario c'è Nsame dello Young Boys. Uno che segna un gol dopo l'altro

"Nell’ultimo anno e mezzo ha segnato più di Ronaldo e Messi. Ha dimostrato il suo valore anche nell’ambito delle competizioni europee, ed è un giocatore indiscutibile in termini di finalizzazione. Potrebbe far comodo a tante società".

Stanno circolando accostamenti sul suo assistito, Eljif Elmas del Napoli, a società come il Benfica e il Borussia Dortmund

"La volontà del giocatore è di completare la stagione al Napoli per poi proiettarsi sull’Europeo".

Chiusura con una previsione: Lewandowski miglior giocatore del 2020. Chi sarà il suo erede in futuro?

"Come erede designato in patria è stato individuato Aleksander Buksa. Si tratta di un giovane classe 2003. Effettivamente è un giocatore con un grande potenziale, ed è molto seguito dalle big vista anche la sua imminente scadenza di contratto".